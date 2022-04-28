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Кабель КВВГнг(A) 5х4,0

КВВГнг(A) 5х4,0
0.100
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A) 5х4,0
0.532
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A) 5х4,0
0.100
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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