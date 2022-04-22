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Кабель КВВГнг(A) 5х2,5

КВВГнг(A) 5х2,5
1.915
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 5х2,5
0.110
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A) 5х2,5
0.614
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 5х2,5
1.076
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 5х2,5
3.101
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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