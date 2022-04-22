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Кабель КВВГнг(A) 5х1,5

КВВГнг(A) 5х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг(A) 5х1,5
0.021
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A) 5х1,5
0.201
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 5х1,5
0.861
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 5х1,5
0.004
км
ООО «ДЕЛК»
Воронеж
КВВГнг(A) 5х1,5
4.500
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 5х1,5
2.715
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
Электроугли
КВВГнг(A) 5х1,5
2.715
км
ЗАО «МТД «ЭнергоРегионКомплект»
Электроугли
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