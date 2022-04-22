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Кабель КВВГнг(A) 4х2,5

КВВГнг(A) 4х2,5
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A) 4х2,5
0.025
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A) 4х2,5
0.380
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 4х2,5
1.676
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 4х2,5
1.995
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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