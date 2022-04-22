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Кабель КВВГнг(A) 4х1,5

КВВГнг(A) 4х1,5
0.100
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A) 4х1,5
0.004
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A) 4х1,5
0.170
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 4х1,5
61.330
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 4х1,5
0.899
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 4х1,5
0.310
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 4х1,5
0.169
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 4х1,5
0.139
км
57,50 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A) 4х1,5
0.030
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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