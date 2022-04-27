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Кабель КВВГнг(A) 4х0,75

КВВГнг(A) 4х0,75
0.761
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 4х0,75
0.679
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 4х0,75
0.679
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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