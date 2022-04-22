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Кабель КВВГнг(A) 19х2,5

КВВГнг(A) 19х2,5
0.350
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 19х2,5
0.200
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 19х2,5
0.604
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 19х2,5
0.018
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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