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Кабель КВВГнг(A) 19х1,0

КВВГнг(A) 19х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 19х1,0
0.307
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 19х1,0
1.468
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 19х1,0
1.782
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 19х1,0
1.030
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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