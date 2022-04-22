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Кабель КВВГнг(A) 14х2,5

КВВГнг(A) 14х2,5
0.284
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГнг(A) 14х2,5
1.003
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 14х2,5
0.181
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 14х2,5
0.535
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 14х2,5
0.535
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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