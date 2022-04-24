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Кабель КВВГнг(A) 14х1,5

КВВГнг(A) 14х1,5
5.411
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 14х1,5
0.125
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 14х1,5
0.156
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A) 14х1,5
0.518
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 14х1,5
0.163
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 14х1,5
0.400
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГнг(A) 14х1,5
0.400
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГнг(A) 14х1,5
0.163
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 14х1,5
0.300
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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