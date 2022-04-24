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Кабель КВВГнг(A) 14х1,0

КВВГнг(A) 14х1,0
0.018
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГнг(A) 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 14х1,0
0.785
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A) 14х1,0
0.000
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 14х1,0
1.652
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 14х1,0
0.038
км
95,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВВГнг(A) 14х1,0
0.495
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 14х1,0
0.495
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 14х1,0
0.081
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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