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Кабель КВВГнг(A) 10х2,5

КВВГнг(A) 10х2,5
2.555
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х2,5
0.080
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 10х2,5
0.331
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х2,5
1.232
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 10х2,5
0.069
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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