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Кабель КВВГнг(A) 10х1,5

КВВГнг(A) 10х1,5
0.128
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГнг(A) 10х1,5
10.623
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х1,5
0.054
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A) 10х1,5
0.050
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 10х1,5
0.060
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 10х1,5
0.035
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A) 10х1,5
0.085
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х1,5
2.221
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 10х1,5
0.170
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 10х1,5
0.170
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 10х1,5
3.490
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 10х1,5
0.052
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 10х1,5
0.098
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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