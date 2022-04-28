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Кабель КВВГнг 7х4,0

КВВГнг 7х4,0
0.430
км
ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
КВВГнг 7х4,0
1.213
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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