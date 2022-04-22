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Кабель КВВГнг 7х2,5

КВВГнг 7х2,5
0.012
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 7х2,5
0.158
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг 7х2,5
0.033
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 7х2,5
0.200
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 7х2,5
1.925
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг 7х2,5
0.102
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 7х2,5
0.020
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 7х2,5
0.547
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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