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Кабель КВВГнг 7х1,0

КВВГнг 7х1,0
0.064
км
ООО «ТД «Антэл»
Оренбург
КВВГнг 7х1,0
0.030
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 7х1,0
0.868
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг 7х1,0
0.518
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 7х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 7х1,0
0.105
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 7х1,0
0.229
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 7х1,0
1.163
км
101 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 7х1,0
2.205
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГнг 7х1,0
0.568
км
93,25 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг 7х1,0
1.283
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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