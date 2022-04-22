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Кабель КВВГнг 5х1,5

КВВГнг 5х1,5
11.349
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
0.076
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 5х1,5
0.633
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг 5х1,5
0.019
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 5х1,5
0.020
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 5х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
1.740
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГнг 5х1,5
1.742
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
0.070
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
0.033
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 5х1,5
0.082
км
95 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 5х1,5
0.070
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 5х1,5
0.733
км
65,40 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг 5х1,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг 5х1,5
0.169
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
0.364
км
205,62 KZT
ТОО «КазРосЭлектро»
Астана
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