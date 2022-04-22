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Кабель КВВГнг 5х1,0

КВВГнг 5х1,0
0.012
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 5х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 5х1,0
0.050
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 5х1,0
0.074
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,0
0.005
км
54 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 5х1,0
0.397
км
57,18 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг 5х1,0
0.309
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
КВВГнг 5х1,0
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг 5х1,0
0.074
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 5х1,0
0.453
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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