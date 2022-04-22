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Кабель КВВГнг 4х2,5

КВВГнг 4х2,5
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.115
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 4х2,5
0.968
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.323
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.034
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 4х2,5
0.999
км
112 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 4х2,5
1.988
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.192
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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