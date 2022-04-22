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Кабель КВВГнг 4х1,0

КВВГнг 4х1,0
0.030
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
0.041
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 4х1,0
1.000
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,0
0.050
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
0.090
км
АО «Форум электро»
Москва
КВВГнг 4х1,0
0.132
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг 4х1,0
1.968
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
0.566
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
1.135
км
54 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 4х1,0
0.122
км
54,48 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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