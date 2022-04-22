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Кабель КВВГнг 37х2,5

КВВГнг 37х2,5
0.552
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 37х2,5
0.490
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 37х2,5
0.055
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг 37х2,5
0.849
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 37х2,5
0.157
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 37х2,5
0.025
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВВГнг 37х2,5
0.157
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 37х2,5
0.514
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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