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Кабель КВВГнг 37х1,5

КВВГнг 37х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 37х1,5
0.405
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг 37х1,5
0.147
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 37х1,5
0.055
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 37х1,5
0.100
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 37х1,5
0.521
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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