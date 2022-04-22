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Кабель КВВГнг 27х2,5

КВВГнг 27х2,5
0.339
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 27х2,5
0.212
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 27х2,5
0.080
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг 27х2,5
0.165
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 27х2,5
0.089
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 27х2,5
1.126
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 27х2,5
0.088
км
772 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 27х2,5
0.015
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВВГнг 27х2,5
0.836
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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