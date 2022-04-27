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Кабель КВВГнг 27х1,0

КВВГнг 27х1,0
0.017
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 27х1,0
0.036
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 27х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 27х1,0
0.050
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 27х1,0
0.003
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг 27х1,0
0.165
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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