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Кабель КВВГнг 19х2,5

КВВГнг 19х2,5
0.086
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 19х2,5
0.328
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 19х2,5
0.424
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 19х2,5
0.246
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг 19х2,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 19х2,5
0.820
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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