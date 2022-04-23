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Кабель КВВГнг 19х1,5

КВВГнг 19х1,5
0.175
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГнг 19х1,5
0.049
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 19х1,5
0.012
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 19х1,5
0.009
км
ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
КВВГнг 19х1,5
0.075
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 19х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 19х1,5
0.065
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГнг 19х1,5
1.093
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 19х1,5
0.065
км
ООО «ЭлектроСветоТехника»
Кольчугино
КВВГнг 19х1,5
1.878
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг 19х1,5
0.087
км
328 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 19х1,5
0.029
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВВГнг 19х1,5
0.168
км
ООО «ГК Энергофорсаж»
Москва
КВВГнг 19х1,5
0.038
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг 19х1,5
0.033
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
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