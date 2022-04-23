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Кабель КВВГнг 19х1,0

КВВГнг 19х1,0
0.004
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 19х1,0
0.017
км
ООО «Электрокабель»
Санкт-Петербург
КВВГнг 19х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 19х1,0
0.130
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг 19х1,0
0.005
км
200,00 RUB
ООО «Мир Снабжения»
Екатеринбург
КВВГнг 19х1,0
0.296
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 19х1,0
0.043
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 19х1,0
0.434
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг 19х1,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 19х1,0
1.995
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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