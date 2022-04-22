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Кабель КВВГнг 14х2,5

КВВГнг 14х2,5
0.110
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг 14х2,5
0.396
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 14х2,5
0.526
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 14х2,5
2.913
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 14х2,5
0.072
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 14х2,5
0.162
км
421 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 14х2,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 14х2,5
0.298
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 14х2,5
0.024
км
ООО «Диада»
Москва
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