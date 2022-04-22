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Кабель КВВГнг 14х1,0

КВВГнг 14х1,0
0.074
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 14х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 14х1,0
0.009
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГнг 14х1,0
0.085
км
198 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 14х1,0
0.600
км
ООО «ТД Энергетические Системы»
Коломна
КВВГнг 14х1,0
0.235
км
164,23 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг 14х1,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 14х1,0
1.855
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 14х1,0
0.036
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг 14х1,0
0.016
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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