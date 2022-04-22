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Кабель КВВГнг 10х2,5

КВВГнг 10х2,5
0.010
км
ООО Акспром
Санкт-Петербург
КВВГнг 10х2,5
0.064
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 10х2,5
0.196
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 10х2,5
0.085
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КВВГнг 10х2,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 10х2,5
0.641
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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