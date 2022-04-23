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Кабель КВВГнг 10х1,5

КВВГнг 10х1,5
0.015
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 10х1,5
0.006
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 10х1,5
0.045
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 10х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 10х1,5
0.120
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 10х1,5
0.531
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг 10х1,5
0.086
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГнг 10х1,5
0.654
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг 10х1,5
0.123
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг 10х1,5
2.795
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг 10х1,5
0.325
км
183 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 10х1,5
0.097
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГнг 10х1,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 10х1,5
0.230
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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