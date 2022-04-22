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Кабель КВВГнг 10х1,0

КВВГнг 10х1,0
0.020
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг 10х1,0
0.410
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг 10х1,0
0.010
км
69,68 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КВВГнг 10х1,0
0.026
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 10х1,0
0.037
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг 10х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 10х1,0
0.413
км
148 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 10х1,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 10х1,0
0.217
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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