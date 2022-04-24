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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0

КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.100
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.149
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
2.551
км
406,38 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.193
км
201,87 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
5.684
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
3.308
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.135
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.375
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
8.295
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.246
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.424
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.210
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.098
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.520
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.584
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.165
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
7.000
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.187
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.267
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
6.298
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.246
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.200
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.000
км
230 947,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.824
км
230 947,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.101
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
4.925
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
2.222
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.327
км
358 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.313
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.315
км
268,46 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.334
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.001
км
313,03 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.070
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
5.520
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.543
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
4.978
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
2.174
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.116
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.676
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.039
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.649
км
154 000,00 RUB
ООО «Снабдил»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
1.985
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
0.017
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
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