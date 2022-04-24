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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.670
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.020
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
5.726
км
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
5.816
км
126,65 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
3.103
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.164
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.080
км
103,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.015
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.295
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.072
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
1.111
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
1.717
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
3.477
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.418
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.036
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
1.374
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.379
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
6.982
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.310
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.750
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
8.183
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.235
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.891
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.285
км
ООО «Альфа Групп»
Тольятти
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.345
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.800
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.130
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.016
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
6.504
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
4.961
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
3.236
км
ООО «Центр Инжениринг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.811
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
153 484,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
7.817
км
153 484,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
1.129
км
222 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.010
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.010
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.386
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.030
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.576
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.183
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.124
км
163,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
2.391
км
202,07 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.504
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.547
км
183,12 RUB
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
0.091
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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