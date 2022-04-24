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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0

КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
2.707
км
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
1.061
км
240,84 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
3.056
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
3.247
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.015
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.187
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.146
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.220
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.144
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.060
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.098
км
263,24 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
7.753
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
10.968
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.000
км
256 542,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
5.645
км
256 542,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
1.516
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.960
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.456
км
355 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.429
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.110
км
151,90 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.260
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.705
км
334,68 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.103
км
356,09 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
2.241
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
Под заказ
м
ООО «Центр Инжениринг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.483
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.422
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.347
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.021
км
200,00 RUB
ООО «КПКС»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
10.020
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
0.030
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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