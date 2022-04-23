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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0

КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
7.344
км
300,84 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
1.857
км
147,62 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.275
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
4.827
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.200
км
176,40 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.276
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
1.150
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.190
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.197
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.350
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.572
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.060
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.766
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.348
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.250
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
7.966
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.725
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.646
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.365
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.365
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.090
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.310
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.000
км
166 415,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
2.529
км
166 415,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.098
км
282,59 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.112
км
ООО «КабельСвет»
Мытищи
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
1.230
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
1.349
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.400
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
2.016
км
229,13 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.523
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.503
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.009
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.090
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
2.400
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.414
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.163
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
0.688
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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