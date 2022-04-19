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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.453
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.357
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.357
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.130
км
ООО «ДонЭлектроКомплект»
Ростов-на-Дону
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.025
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.080
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.093
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.050
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.012
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
11.327
км
191,08 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
6.905
км
92,90 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
2.320
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
12.439
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.100
км
114,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.934
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.447
км
ООО «ТомскКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.106
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.296
км
ООО «Элекон»
Подольск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
1.460
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
3.670
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.179
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
2.246
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.352
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.049
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.842
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
3.140
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.030
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.043
км
101,35 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.227
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.213
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
7.389
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
1.100
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.310
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.115
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
35.990
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
18.153
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.580
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
1.585
км
ООО «Центр Инжениринг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
108 850,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
7.005
км
108 850,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.266
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.529
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.529
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
2.753
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.008
км
ООО «ТД «Иллион»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.140
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
3.035
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
0.135
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
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