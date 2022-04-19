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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0

КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.090
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.090
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.131
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.219
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.025
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.070
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.077
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.016
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
3.105
км
204,36 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
4.508
км
115,55 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
1.138
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
3.919
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.381
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.120
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
16.408
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.133
км
189 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.055
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.198
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.020
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.500
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.069
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.961
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
7.177
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.214
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.309
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.142
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.170
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
2.249
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.900
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.000
км
135 186,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
5.408
км
135 186,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.201
км
192 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.051
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
1.139
км
193,44 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.030
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.253
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.235
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
3.628
км
184,93 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
2.545
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.490
км
ООО «Альфа Групп»
Тольятти
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.120
км
ООО «ТоргКабель»
Чебоксары
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.120
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
3.575
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
0.020
км
ООО «ТД Гермес»
Кольчугино
КВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
5.682
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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