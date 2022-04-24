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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.515
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
5.125
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.045
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.010
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.026
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.260
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.050
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
3.102
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
8.986
км
154,52 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
11.230
км
75,62 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
4.645
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
10.419
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.430
км
92,14 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.153
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.293
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.100
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.738
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.954
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.600
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
3.518
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.562
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.113
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.085
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
6.687
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.293
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.021
км
81,60 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
7.071
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.074
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.356
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
4.618
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
10.272
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.250
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
1.500
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
2.130
км
ООО «Вира-Групп»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
19.160
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
13.933
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.175
км
41,00 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
Под заказ
м
ООО «Центр Инжениринг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.000
км
87 498,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
15.429
км
87 498,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
5.475
км
123 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.027
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
2.873
км
120,92 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
Под заказ
м
138,01 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.114
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
2.337
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
0.058
км
ООО ТД «КамЭнергоКомплект»
Чайковский
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