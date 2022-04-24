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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
1.906
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.306
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
1.027
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
1.146
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.066
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.280
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.655
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.732
км
1 041,93 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.090
км
798,68 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
1.347
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.405
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.134
км
ООО «Кабельный Завод«АЛЮР»
Великие Луки
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
1.546
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.255
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 37х2,5
0.074
км
271,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
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