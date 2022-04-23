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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.100
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.143
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.959
км
952,97 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.685
км
533,37 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
1.219
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.460
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.038
км
428,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
3.208
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
1.533
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.647
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
5.234
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.229
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.052
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.845
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.163
км
792 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.000
км
550 479,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.404
км
550 479,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.140
км
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.000
км
ООО «Комэлектро»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.178
км
463,44 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.537
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
1.382
км
740,62 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.493
км
720,43 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.394
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.085
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.261
км
600 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
0.117
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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