Применение кабеля КВВГЭнг(A)-LS 27х0,75

— Контрольные экранированные кабели КВВГЭнг(A)-LS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели КВВГЭнг(A)-LS применяются для прокладки на открытом воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в том числе для использования в системах атомных электростанций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПББ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

— Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS применяется для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей

— Кабели КВВГЭнг(A)-LS не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А)