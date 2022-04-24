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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5

КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.061
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.105
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.035
км
ООО «ПромМаш»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.055
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.027
км
ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.067
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.076
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.150
км
АО «Кабельные Системы»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
5.258
км
401,99 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
4.037
км
224,69 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
3.462
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
1.380
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
16.587
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.050
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.140
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
3.335
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
2.880
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.749
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.110
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.026
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.393
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.442
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.175
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
7.715
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.225
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.107
км
АО «РКК»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
2.131
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.393
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
1.020
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.265
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.017
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.080
км
203 999,51 RUB
ООО «ТД «Подольсккабель»
Подольск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
1.132
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.624
км
ООО «Центр Инжениринг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
19.769
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.000
км
257 594,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
6.455
км
257 594,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.164
км
310,74 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
Под заказ
м
407,44 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.120
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.358
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.061
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.320
км
268,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
2.224
км
333,78 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.168
км
364,74 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.250
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
1.022
км
ООО «Экокабель»
Псков
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.912
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.975
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
0.100
км
277,85 RUB
ООО «БТ Энерго»
Санкт-Петербург
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