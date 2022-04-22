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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0

КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.168
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.017
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.139
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
1.397
км
281,15 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
3.398
км
153,46 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
5.770
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
2.106
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.047
км
284 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.021
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
1.445
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.116
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.002
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.355
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
7.958
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.065
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.094
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
1.761
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.045
км
143,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.926
км
284 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.100
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
13.369
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.000
км
173 373,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
2.995
км
173 373,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.006
км
ООО «ТД «Иллион»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.150
км
152,47 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.394
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
3.627
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
1.240
км
243,57 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.218
км
255,36 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.477
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.189
км
198,99 RUB
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.385
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.093
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.432
км
233,02 RUB
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.628
км
240 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
0.113
км
196 956,00 RUB
ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
КВВГЭнг(A)-LS 19х1,0
5.233
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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