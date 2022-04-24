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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5

КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.251
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.066
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.727
км
494,65 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
2.933
км
255,89 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.442
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.774
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.187
км
426 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.015
км
АО «РКК»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.253
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.350
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.848
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.500
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.036
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.002
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.907
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
8.252
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
3.055
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
7.094
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.303
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
5.491
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.140
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.156
км
426 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.700
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
281 648,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.279
км
281 648,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.500
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.080
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.100
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
Под заказ
м
352,36 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
ООО «Комэлектро»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.493
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.363
км
393,32 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.105
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.831
км
418,86 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.264
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
10.727
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.074
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.020
км
322,14 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.765
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.510
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.360
км
325,00 RUB
ООО «БТ Энерго»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
2.995
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.253
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.050
км
360 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.015
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
2.286
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.244
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
0.408
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
1.751
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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