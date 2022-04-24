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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5

КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.512
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.088
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.052
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.084
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
6.274
км
329,96 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
4.552
км
167,46 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.968
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
3.685
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
1.100
км
196,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.180
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
6.594
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.106
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
1.377
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
4.470
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
3.151
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.241
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
3.120
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.771
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
8.568
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.144
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.638
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.271
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.187
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.350
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.628
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.679
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
3.353
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.493
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.043
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
185 004,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
6.723
км
185 004,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.076
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
Под заказ
м
316,25 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.862
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.290
км
203,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.374
км
249,88 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
1.626
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.331
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
4.054
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.209
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.063
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.553
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.000
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
2.190
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
0.585
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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