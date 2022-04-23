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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0

КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.412
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.023
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.210
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.147
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
4.197
км
174,94 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
3.330
км
113,47 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
2.673
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
4.332
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.326
км
210 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
1.294
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.265
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.825
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.104
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
1.554
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.935
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
8.000
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.100
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.986
км
206 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
3.017
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
5.200
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.000
км
129 443,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
2.038
км
129 443,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.274
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.264
км
144,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
1.023
км
179,52 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.310
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.048
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.280
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.035
км
149,57 RUB
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.300
км
ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.536
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.711
км
179,76 RUB
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
1.214
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.042
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.237
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,0
0.028
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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