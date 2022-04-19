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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0

КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.170
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.964
км
ООО ТД «Ункомтех»
Шелехов
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.401
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.035
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.040
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.167
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.030
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.500
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.090
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.001
км
668,46 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
0.397
км
549,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
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