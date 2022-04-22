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Кабель КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0

КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.122
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.150
км
ООО «РТК «Новые Технологии»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
1.768
км
158,67 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
3.594
км
82,88 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
6.511
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
3.116
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.135
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.063
км
157 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.015
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.570
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.300
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.100
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
5.604
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.726
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
5.922
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
8.000
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.139
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.838
км
157 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
2.412
км
93 582,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
1.384
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
2.412
км
93 582,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.048
км
77,54 RUB
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.160
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
1.020
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.085
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
1.010
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.115
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.062
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
1.104
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.077
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.240
км
133,20 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.100
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
3.969
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.171
км
108,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
2.605
км
134,41 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.074
км
108,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.698
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
5.007
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.429
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.436
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.557
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.203
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-LS 10х1,0
0.041
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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