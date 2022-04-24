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КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0

КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.030
км
75 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
1.550
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
1.714
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.098
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.107
км
ООО «Артэс-Строй»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.027
км
78 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.757
км
51,05 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.395
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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